Обогатительная фабрика Быстринского ГОКа - рекордсмен по выпуску медного, железорудного и золотосодержащего концентрата

План по выпуску медного концентрата был перевыполнен на 4%, железорудного — на 14%. Таковы производственные итоги мая.

– Обогатительная фабрика ГРК «Быстринское» переработала 844 тысячи тонн руды, что является рекордом с момента запуска производства. Было выпущено более 21 тысячи тонн медного концентрата, или 104% от плана, железорудного — 163 356 тонн, или 114%. Показатели по выпуску гравитационного концентрата в мае составили свыше 46 тысяч тонн, что также является рекордным показателем и существенно выше достигнутого в апреле максимального значения, — рассказал начальник производства Сергей Кувшинкин.

Выполнить производственную программу, в первую очередь, позволило увеличение коэффициента использования оборудования, а также настройка технологических параметров: были подобраны наиболее оптимальный режим гравитационного обогащения и своевременная регулировка режимов флотации.

На предприятии уверены, что производительность обогатительной фабрики по итогам работы в июне будет ещё выше.