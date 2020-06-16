Одобрен проект строительства станции очистки воды в Хатанге

Проект строительства первой станции очистки воды в Хатанге получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Теперь будет объявлен конкурс по выбору подрядчика. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев.

В настоящий момент в Хатанге проживают более 2,5 тысячи человек. Там действует открытый водозабор без очистки, а вода в весенне-осенний период не соответствует нормативам. По федеральному проекту «Чистая вода» в селе планируется построить станцию очистки.

Строительство будет вестись два года. Для этого в 2020 году из федерального бюджета направят 27,4 млн рублей. На эти средства будет закуплено основное технологическое оборудование – саму станцию. В следующем году для завершения проекта из федерального бюджета направят ещё 41 млн рублей.

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