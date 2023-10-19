Остался последний день, чтобы подать заявку на конкурс «Мой добрый бизнес»
Остался последний день, чтобы подать заявку на конкурс «Мой добрый бизнес»
Завтра, 20 октября, последний день приёма заявок на региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса с проектами в сфере социального предпринимательства, бизнесменов, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества. Заявиться также могут социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и работающие в Красноярском крае.
Напомним, что победители регионального этапа получат памятные награды, призы от партнёров конкурса, информационную поддержку, а также представят свой проект на федеральном этапе.
Региональный этап конкурса проводит краевой центр «Мой бизнес» при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.