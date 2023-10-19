Остался последний день, чтобы подать заявку на конкурс «Мой добрый бизнес»

Завтра, 20 октября, последний день приёма заявок на региональный этап Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

К участию приглашают представителей малого и среднего бизнеса с проектами в сфере социального предпринимательства, бизнесменов, деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества. Заявиться также могут социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и работающие в Красноярском крае.

Напомним, что победители регионального этапа получат памятные награды, призы от партнёров конкурса, информационную поддержку, а также представят свой проект на федеральном этапе.

Региональный этап конкурса проводит краевой центр «Мой бизнес» при поддержке агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.