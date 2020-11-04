Пандемия не помеха для бизнеса

В прямом эфире примут участие представители Фонда развития моногородов, МСП Банка, мультитоварного маркетплейса OZON и маркетплейса для бизнеса Развивай.РФ. Эксперты поделятся новыми возможностями для бизнеса из моногородов, расскажут о механизме работы онлайн-площадок и ответят на вопросы предпринимателей.

- На одной площадке мы соберем экспертов, которые расскажут, как сохранить бизнес в это непростое время и даже продолжить развивать его. Для предпринимателей сейчас важен каждый ресурс, наша задача - дать им полную информацию о том, какие есть меры поддержки. Вопросов много, будем вместе их прорабатывать, - сказала Ирина Макиева, гендиректор Фонда развития моногородов.

Прямой эфир состоится 5 ноября в 15.00 (по Москве) на личной странице Ирины Макиевой в Instagram (irina__makieva).

У каждого спикера будет своя тема для обсуждения. Так, например, Роман Капинос – зампредседателя правления МСП Банка, расскажет о дистанционном кредитовании, программе льготного кредитования для моногородов и стимулировании самозанятых. Маркетплейс OZONпредставит Дмитрий Русаков - директор по взаимодействию с органами государственной власти, который поделится механизмами работы с онлайн-площадкой. Также к прямому эфиру присоединится Филипп Розанов – директор по маркетингу платформы Развивай.РФ, который расскажет о работе с маркетплейсом и о совместном проекте Развивай.РФ, ВЭБ.РФ, Mail.Ru Group с VK Business и Фондом развития Дальнего Востока - помогаем бизнесу Дальнего Востока и Арктики зарабатывать онлайн.