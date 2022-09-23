Перечень льготного программного обеспечения для предпринимателей Красноярья расширился

Список программных комплексов, которые на льготных условиях могут использовать предприниматели, пополнился системой управленческого учёта компаний в розничной торговле SIGMA, платформой для автоматизации работы маркетинговых служб Roistat, CRM-системой «КБ-CRM», решением для автоматизации розничной торговли и гостиниц «Контур. Маркет» и «Контур. Отель», цифровой платформой для управления ресурсами предприятия Gorserv ERP (GERP), а также решением для автоматизации работы кинотеатров «Киноплан».

Всего же малому и среднему бизнесу Красноярского края сегодня доступны 117 программных продуктов более чем от 40 IT-компаний. Лицензии на использование отечественного ПО можно приобрести со скидкой 50% в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Оставшуюся половину стоимости разработчикам компенсирует федеральный бюджет.

ПО за полцены можно заказать на цифровой платформе МСП.РФ, которая создана и развивается Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Также подробная информация о программе поддержки цифровизации бизнеса размещена на сайте Российского фонда развития информационных технологий.

Напомним, предприниматели Красноярского края за первые шесть месяцев 2022 года приобрели около 11 тысяч лицензий. Самыми востребованными стали программы для торговли, организации электронного документооборота, предприятий общественного питания, управления гостиницей и производством.