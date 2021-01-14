Первую установку, способную преобразовывать ветряную энергию в тепловую, в 2021 году установят в Красноярском крае

ОКБ «Микрон» с 2018 года занимается разработкой тепловетрогенерационных комплексов (ТВГ), включающих в себя ветровую станцию и систему хранения тепловой энергии, которая может накопить и хранить тепло до десяти суток. Установка для превращения энергии ветра не в электроэнергию, как это происходит в традиционной ветроэнергетике, а в тепло решает проблему теплоснабжения удалённых населённых пунктов, в которых тепло вырабатывается автономно котельными, работающими на привозном угле или мазуте. Подобной установки нигде более в мире нет, первый такой комплекс будет установлен в 2021 году на территории самого предприятия.

Установка полностью автономна, способна работать при температуре до минус 70 градусов, при производстве комплекса будут использованы до 95% отечественных комплектующих, планируемый срок службы 60 лет. В планах на сегодня создание трёх видов ТВГ - мощностью 200 кВт, 2000 кВт и 4000 кВт. Поставка заказчикам планируется с 2023 года после завершения испытаний на собственной площадке и подготовки производства. В этот же период будет создан сервисный центр, сообщили в министерстве.