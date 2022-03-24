Первый день торгов акциями на российском фондовом рынке завершился ростом на 4,37%

Многие участники рынка и аналитики предполагали, что после стартовой просадки вполне может последовать её выкуп и выход в плюс, благодаря поддерживающим факторам, пишет БКС Экспресс. Но рыночная динамика оказалась даже выше ожиданий. В первые же минуты индекс МосБиржи выдал положительные показатели, ускорившись впоследствии до 10%. К закрытию рост был скорректирован до 4,4%.

Объём торгов составил 104 млрд рублей. В лидерах по оборотам оказались Газпром (+13,4%) и Сбербанк-ао (+3,9%), в акциях которых наторговали более 22 млрд руб.

В тройке лидеров роста - ФосАгро (+26,6%), Татнефть-ао (+20,1%) и Новатэк (+18,5%). В аутсайдерах - Аэрофлот (-16,4%), ИнтерРАО (-6,9%), Транснефть-ап (-6%), Детский Мир (-5,5%), ВТБ (-5,5%).

Итоги торгов на рынке акций:

Индекс МосБиржи: 2579 (+4,4%)

Индекс РТС: 853 (-9%).