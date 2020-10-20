Пилотный проект от Сбербанка

Новый сервис будет полезен не только для самого банка, но и для органов управления недвижимостью и земельными отношениями – наличие аналитических данных поможет точнее определить, где, например, размещать магазин.

Ответственный за проект — Станислав Карташов, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка, который и будет заниматься анализом банковских операций россиян и сопоставлять их с расположением торговых точек. Специалисты обещают, что все данные будут обезличены.