По поручению губернатора в крае подготовят второй пакет мер поддержки экономики региона

Главными стали вопросы поддержки предприятий региона в условиях санкций, а также ситуация на продовольственном рынке и рынке труда. Министерство экономики и регионального развития провело опрос, в котором приняли участие основные организации края. Полученные данные говорят о том, что в целом обстановка выглядит устойчивой. Промышленные предприятия работают без сбоев, по намеченным ранее программам. Уровень загрузки мощностей сейчас - около 90 %.

Специалисты также продолжают следить за стоимостью продуктов в магазинах края. Дефицита товаров нет – запасы пополняются ежедневно по мере необходимости. Однако до сих пор фиксируется рост цен на отдельные виды продовольствия. Стабильной остаётся ситуация на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы фиксируется в показателях прошлой недели.

«Мы видим, что введённые меры поддержки экономики действуют. Однако останавливаться на этом не стоит. Нам нужно расширить список и подготовить второй пакет мер. Давайте не будем тянуть и запустим их в работу в ближайшее время», — дал поручение краевому правительству Александр Усс.