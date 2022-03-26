Poccия бyдeт пpoдaвaть гaз Eвpoпe зa pyбли

- 26 марта в 17:10В чистоте и не в обиде
- 26 марта в 16:42Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны
- 26 марта в 16:05На подъёме
- 26 марта в 14:35«Норникель» даёт шанс молодым изобретателям заявить о себе.
- 26 марта в 13:05Учёный совет
- 25 марта в 17:00В Красноярском крае снимают ряд ковидных ограничений
- 25 марта в 16:40Преподаватели Норильского колледжа искусств получили звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края»
- 25 марта в 15:20Антимонопольщики проверили сеть магазинов из-за завышенной цены на сахар
- 25 марта в 15:04Жителей Красноярья приглашают 26 марта присоединиться к Всемирной экологической акции «Час Земли»
- 25 марта в 14:31Продлён режим временного ограничения авиаперелётов в южные города страны
- 25 марта в 13:44Приговор в отношении Анатолия Быкова вступил в законную силу
- 25 марта в 12:56Отдел по вопросам миграции напоминает норильчанам об изменениях в законодательстве
- 25 марта в 12:01На Таймыре поймали двух браконьеров
- 25 марта в 11:00Дорожные полицейские проводят онлайн-собрания с родителями норильских школьников
- 24 марта в 21:16Первый день торгов акциями на российском фондовом рынке завершился ростом на 4,37%
- 24 марта в 21:11Экс-прокурор Норильска осуждён на 15 лет за получение взятки в особо крупном размере
- 24 марта в 19:02В Красноярском крае выпустили уникальный календарь #своихнебросаем
- 24 марта в 18:00Норильчан приглашают посетить воркшоп по продвижению туристического бренда в социальных сетях от Павла Макарова
- 24 марта в 17:09В Дудинке состоится ремесленный форум
- 24 марта в 16:46Жителям края увеличат социальные пенсии
Новости
Читайте также
Спорт
26 марта
Спорт
26 марта
По крепкому льду
Город
26 марта
Архитектурное чудо
Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов в связи с продлением ограничений работы южных аэропортов
Город
25 марта