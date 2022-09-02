Подведены итоги первого года действия гаражной амнистии

«1 сентября прошел ровно год со старта гаражной амнистии, и за это время в Красноярском крае было оформлено более трёх тысяч прав на объекты недвижимости. Вместе с тем, ещё не все жители нашего региона воспользовались упрощённым порядком оформления прав. Рекомендуем им воспользоваться этой возможностью», — рассказала об итогах руководитель управления Росреестра по Красноярскому краю Татьяна Голдобина.

«Чтобы стать полноправным собственником гаража или земельного участка, достаточно предоставить в местную администрацию минимальный пакет имеющихся на руках документов, при этом примерный перечень таких документов определён законодательно», — пояснила руководитель А СРО «Кадастровые инженеры» по Красноярскому краю Наталья Черных.

Напомним, чтобы воспользоваться гаражной амнистией, необходимо обратиться в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении (а при необходимости и образования) земельного участка под существующим гаражом с приложением документа, подтверждающего факт владения гаражом. Отметим, что гараж должен быть построен до введения в действие действующего Градостроительного кодекса Российской Федерации - до 29 декабря 2004 года.