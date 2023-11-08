МАУ ИЦ «Норильские новости»

Практикующий инвестор научит норильских предпринимателей формировать капитал для бизнеса

Практикующий инвестор научит норильских предпринимателей формировать капитал для бизнеса

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Практикующий инвестор научит норильских предпринимателей формировать капитал для бизнеса

Уже в эту пятницу, 10 ноября, в 15.00 Игорь Лузанов (Ставрополь), практикующий инвестор и сертифицированный представитель инвестиционного консультанта Academy for Investment & Financial Planning, USA проведёт в Агентстве развития Норильска бизнес-тренинг.

Практикующий инвестор научит норильских предпринимателей формировать капитал для бизнеса

Последние восемь лет тренер специализируется на индивидуальном консультировании по вопросам финансового планирования и стратегии приумножения капитала. На тренинге он расскажет, как нарастить капитал для открытия бизнеса и сформировать денежные резервы для нивелирования рисков. Участники смогут провести аудит текущей финансовой ситуации в жизни и бизнесе, определить для себя ключевую стратегию управления и распределения ресурсов, выявить свои сильные стороны и зоны финансового роста.

Тренинг пройдёт в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж). Регистрация открыта по ссылке.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
8 ноября в 12:37 350
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