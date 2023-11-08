Практикующий инвестор научит норильских предпринимателей формировать капитал для бизнеса

Последние восемь лет тренер специализируется на индивидуальном консультировании по вопросам финансового планирования и стратегии приумножения капитала. На тренинге он расскажет, как нарастить капитал для открытия бизнеса и сформировать денежные резервы для нивелирования рисков. Участники смогут провести аудит текущей финансовой ситуации в жизни и бизнесе, определить для себя ключевую стратегию управления и распределения ресурсов, выявить свои сильные стороны и зоны финансового роста.

Тренинг пройдёт в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2 этаж). Регистрация открыта по ссылке.