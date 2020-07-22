Правительственный законопроект создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о проведении налогового манёвра в IT-отрасли, сообщается на сайте Государственной думы.

Провести в IT-отрасли налоговый манёвр в конце июня предложил президент РФ Владимир Путин.

«Налог на прибыль снизится с нынешних 20% до 3%, - сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. – Кроме того, с нового года IT-компании будут платить в государственные внебюджетные фонды не 14%, а 7,6%. 6% будет отчисляться в Пенсионный фонд, 1,5% в соцстрах и 0,1% – в бюджет ОМС. Новая льгота по страховым взносам будет бессрочной. Речь идёт о десятках миллиардов рублей высвободившихся средств, которые IT-компании смогут направить на своё развитие».

Законопроект подготовлен кабмином во исполнение этого поручения и предусматривает введение новаций с 1 января 2021 года.

«В результате такого решения условия налогообложения для IT-бизнеса в России станут более выгодными, чем в Индии и Ирландии, где действуют одни из самых низких ставок в мире, - отметил Вячеслав Володин. – Это создаст условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компаний и дополнительные стимулы для инвестиций в отрасль».

Председатель ГД добавил, что налоговый манёвр сделает российскую юрисдикцию привлекательнее для IT-бизнеса, что будет способствовать развитию этой высокотехнологичной отрасли. «Россия известна во всем мире своими специалистами в сфере информационных технологий, и нам важно создать для них комфортные и конкурентные условия, чтобы они не уезжали работать за рубеж, а реализовывали свой потенциал в нашей стране», - отметил он.