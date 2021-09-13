Правительство Красноярского края подготовило осеннюю корректировку регионального бюджета

Осенняя корректировка подготовлена на основе анализа исполнения бюджета за прошедшие восемь месяцев, ожидаемой оценки финансовых поступлений до конца года, а также с учётом выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Отличительной особенностью проекта закона являются его параметры - впервые доходы и расходы краевого бюджета планируются с превышением отметки в 300 млрд рублей. Доходы краевого бюджета в 2021 году увеличиваются на 32,5 млрд рублей и составят 304,1 млрд рублей, расходы возрастают на 12,8 млрд рублей и достигнут 310,9 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета сокращается на 19,7 млрд рублей и к концу года прогнозируется на уровне 6,8 млрд рублей.

Ожидается, что сумма налоговых и неналоговых доходов вырастет на 23,4 млрд рублей. Главным образом это связано с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц и налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения. Рост собственных доходов произошёл благодаря росту цен на нефть, отдельные цветные и драгоценные металлы (в основном на никель, медь, палладий и платину), изменению курса доллара и началу реализации крупнейшего инвестпроекта «Восток Ойл» на севере края. Положительное влияние на доходную часть бюджета оказало повышение деловой активности малого и среднего предпринимательства, а также превышающий темп роста фонд заработной платы.

Кроме того, в проекте закона учитываются дополнительные средства федерального бюджета в размере 7,4 млрд рублей. Из них 2,4 млрд рублей выделяются по поручению президента РФ в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Увеличится финансирование на ежемесячные выплаты на детей с трёх до семи лет - 1,9 млрд рублей, на оказание медицинской помощи - 1,3 млрд рублей, на тушение лесных пожаров - 600 млн рублей, на дорожную деятельность и развитие дорожной инфраструктуры - более 600 млн рублей, на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан - свыше 400 млн рублей.

Корректировка также предполагает увеличение собственных расходов краевого бюджета на 5,3 млрд рублей для решения социально значимых задач.

На здравоохранение будет направлено порядка 3,7 млрд рублей. В частности, 1,6 млрд рублей пойдут на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования, дополнительно около 1 млрд рублей - на стимулирующие выплаты медицинским работникам, 470 млн рублей - на лекарственное обеспечение, 200 млн рублей - на санитарную авиацию, столько же - на оснащение медицинских учреждений.

Дополнительное финансирование социальной поддержки граждан составит 1,1 млрд рублей. Из этой суммы порядка 280 млн рублей направят на ежемесячные выплаты «детям войны». Выплаты предоставляются в рамках регионального закона, принятого в мае текущего года по инициативе губернатора края.

Для решения жилищных проблем в законопроекте предусмотрено 1,2 млрд рублей, в том числе 830 млн рублей на приобретение жилья жителям Норильска и Дудинки, порядка 170 млн рублей - на защиту прав обманутых дольщиков, более 100 млн рублей - на выдачу жилищных сертификатов для детей-сирот.

Увеличивается также финансовая поддержка местных бюджетов на сумму более 450 млн рублей.

В законопроекте учитывается снижение государственного долга на 13,5 млрд рублей относительно плановых показателей.

Владимир Бахарь, заместитель председателя правительства региона - министр финансов края: «Условия подготовки текущей осенней корректировки существенно отличаются от прошлогодних, когда пандемия изменила все наши планы. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, создавая предпосылки для выполнения поставленной губернатором края задачи по развитию региона, а также для возможного завершения текущего года с бездефицитным бюджетом».