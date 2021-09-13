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Правительство Красноярского края подготовило осеннюю корректировку регионального бюджета

Правительство Красноярского края подготовило осеннюю корректировку регионального бюджета

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Правительство Красноярского края подготовило осеннюю корректировку регионального бюджета

Законодательному собранию Красноярского края представлен проект закона о внесении изменений в краевой бюджет. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Юрий Лапшин.

Правительство Красноярского края подготовило осеннюю корректировку регионального бюджета

Осенняя корректировка подготовлена на основе анализа исполнения бюджета за прошедшие восемь месяцев, ожидаемой оценки финансовых поступлений до конца года, а также с учётом выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

Отличительной особенностью проекта закона являются его параметры - впервые доходы и расходы краевого бюджета планируются с превышением отметки в 300 млрд рублей. Доходы краевого бюджета в 2021 году увеличиваются на 32,5 млрд рублей и составят 304,1 млрд рублей, расходы возрастают на 12,8 млрд рублей и достигнут 310,9 млрд рублей. Дефицит краевого бюджета сокращается на 19,7 млрд рублей и к концу года прогнозируется на уровне 6,8 млрд рублей.

Ожидается, что сумма налоговых и неналоговых доходов вырастет на 23,4 млрд рублей. Главным образом это связано с увеличением поступлений по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических лиц и налогу, взимаемому в связи с применением упрощённой системы налогообложения. Рост собственных доходов произошёл благодаря росту цен на нефть, отдельные цветные и драгоценные металлы (в основном на никель, медь, палладий и платину), изменению курса доллара и началу реализации крупнейшего инвестпроекта «Восток Ойл» на севере края. Положительное влияние на доходную часть бюджета оказало повышение деловой активности малого и среднего предпринимательства, а также превышающий темп роста фонд заработной платы.

Кроме того, в проекте закона учитываются дополнительные средства федерального бюджета в размере 7,4 млрд рублей. Из них 2,4 млрд рублей выделяются по поручению президента РФ в рамках проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Увеличится финансирование на ежемесячные выплаты на детей с трёх до семи лет - 1,9 млрд рублей, на оказание медицинской помощи - 1,3 млрд рублей, на тушение лесных пожаров - 600 млн рублей, на дорожную деятельность и развитие дорожной инфраструктуры - более 600 млн рублей, на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан - свыше 400 млн рублей.

Корректировка также предполагает увеличение собственных расходов краевого бюджета на 5,3 млрд рублей для решения социально значимых задач.

На здравоохранение будет направлено порядка 3,7 млрд рублей. В частности, 1,6 млрд рублей пойдут на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования, дополнительно около 1 млрд рублей - на стимулирующие выплаты медицинским работникам, 470 млн рублей - на лекарственное обеспечение, 200 млн рублей - на санитарную авиацию, столько же - на оснащение медицинских учреждений.

Дополнительное финансирование социальной поддержки граждан составит 1,1 млрд рублей. Из этой суммы порядка 280 млн рублей направят на ежемесячные выплаты «детям войны». Выплаты предоставляются в рамках регионального закона, принятого в мае текущего года по инициативе губернатора края.

Для решения жилищных проблем в законопроекте предусмотрено 1,2 млрд рублей, в том числе 830 млн рублей на приобретение жилья жителям Норильска и Дудинки, порядка 170 млн рублей - на защиту прав обманутых дольщиков, более 100 млн рублей - на выдачу жилищных сертификатов для детей-сирот.

Увеличивается также финансовая поддержка местных бюджетов на сумму более 450 млн рублей.

В законопроекте учитывается снижение государственного долга на 13,5 млрд рублей относительно плановых показателей.

Владимир Бахарь, заместитель председателя правительства региона - министр финансов края: «Условия подготовки текущей осенней корректировки существенно отличаются от прошлогодних, когда пандемия изменила все наши планы. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, создавая предпосылки для выполнения поставленной губернатором края задачи по развитию региона, а также для возможного завершения текущего года с бездефицитным бюджетом».

Фото из открытых источников
13 сентября в 13:52 720
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