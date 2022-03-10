Правительство планирует обнулить НДС для всех гостиниц

«В рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты - гостиницы (и иные средства размещения) - будет введена нулевая ставка НДС. Она будет действовать пять лет с момента ввода этих объектов в эксплуатацию, в том числе после реконструкции», - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении пресс-службы.

Правительство России поддержало введение нулевой ставки НДС, добавил он.

«В связи со сложившейся ситуацией в ближайшее время прогнозируется значительное превышение спроса на отдых в России над предложением. Новая мера позволит поддержать гостинично-туристическую отрасль и создать условия для ее ускоренного развития», - отметил Чернышенко.

Он подчеркнул, что первые пять лет - это время выхода бизнеса на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки.

«Новая мера обеспечит инвестиции в отрасль, гарантирует завершение инвестиционного цикла и будет способствовать появлению новых объектов для отдыха граждан страны. Также считаю важным обеспечить условия для сдерживания ценообразования в гостиницах на фоне стремительного роста затрат по ключевым статьям расходов, сохранить рабочие места в индустрии в текущей деятельности предприятий», - добавил он.

Глава Ростуризма Зарина Догузова отметила, что обнуление НДС для субъектов гостиничной отрасли - это долгожданное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия. «Это решение, наряду с мерами нацпроекта по туризму позволит сделать отрасль более конкурентоспособной, привлечь новых инвесторов и решить одну из ключевых проблем российского туризма – острый дефицит современных качественных отелей», - сказала она.

«Сейчас в России действует одна из самых высоких в мире ставок НДС для туризма и индустрии гостеприимства - 20%. При этом, в гостиничных организациях 100% добавленной стоимости формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%. Такая налоговая нагрузка делает отрасль не конкурентной по сравнению с другими отраслями экономики и недостаточно привлекательной для инвесторов», - заключила Догузова.