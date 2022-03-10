Правительство разработало план действий для стабилизации экономики в условиях усиления санкций

«Сегодня обсудим еще ряд законодательных инициатив в дополнение к тем, которые были приняты на прошлой неделе. Все они нужны для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности», — сказал премьер-министр на заседании правительства 9 марта, его слова приводит РИА Новости.

Кабмин предлагает освободить граждан с банковскими вкладами более миллиона рублей от НДФЛ с процентов по ним за 2021-2022 годы, а также повысить планку налога на роскошь для владельцев автомобилей с трех до десяти миллионов рублей.

Премьер также сообщил о выделении дополнительно 25 млрд рублей на субсидирование льготных кредитов для сельхозпроизводителей, а также 2,5 млрд для компенсации части затрат производителям хлеба.

«Большой комплекс мер разработан для помощи строительной отрасли. В текущих условиях наша главная задача - не дать стройке остановиться. Это важно прежде всего для миллионов наших граждан, которым нужны новые дома, квартиры, а также для профильного бизнеса», – уточнил Мишустин.

По его словам, часть предпринимаемых правительством мер коснется и таможенной сферы, предлагается упростить регулирование импорта. Кроме того, власти предусмотрят ответные ограничения в сфере транспорта для недружественных стран, в том числе по сохранению авиаперевозчиками парка иностранных самолетов.

«Правительство предлагает поддержать и гостиничный бизнес через снижение некоторых платежей государству. Эта отрасль сейчас находится в непростой ситуации», — указал премьер.

Глава правительства также отметил, что план поддержки российской экономики будет пополняться.

«Немалая часть усилий будет направлена на улучшение предпринимательского климата, на облегчение регуляторики, снижение административных ограничений и издержек, налоговое стимулирование, либерализацию норм Уголовно-процессуального и Налогового кодексов», — заключил Мишустин.