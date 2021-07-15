Предприятия Красноярского края - в числе лидеров по инвестициям в охрану природы

Минимальные же вложения в охрану природы сделали предприятия регионов со слаборазвитой индустрией - Ингушетии, Еврейской автономной области, Чечни, Калмыкии, Алтая, Дагестана, Тувы, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии.

Всего же бизнес РФ в 2020 году увеличил расходы на экологию почти на 100 млрд рублей. Бизнесмены потратили более 640 млрд рублей на защиту воздуха, воды и почвы от загрязнений, а также 196 млрд рублей вложили в экологические инвестиции.

«Из этих денег больше всего израсходовано на очистку сточных вод - 243,9 млрд рублей, обращение с отходами - 250,1 млрд рублей, а также охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата - 81,9 млрд рублей», - свидетельствуют данные исследований.