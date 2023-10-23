Предпринимателей края приглашают на бесплатный онлайн-тренинг «Маркировка интернет-рекламы»

«Ранее центр «Мой бизнес» проводил офлайн-встречу с ведущими специалистами в области digital-маркетинга, где около 50 представителей красноярских компаний активно обсуждали маркировку. Поступило множество заявок и пожеланий от предпринимателей края провести аналогичный практикум в онлайн-формате. Данный тренинг – возможность бесплатно получить новые знания, стать более подкованным в сфере интернет-рекламы и обезопасить свой бизнес от возможных штрафов», – рассказывает руководитель Регионального центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Анна Пономаренко.

На онлайн-тренинге разберут темы «Отличие информации от рекламы»; «Что такое самореклама»; «Как маркировать разные формы рекламной информации (пост, баннер, «кружочки» в Telegram, онлайн-трансляции)»; «Какие условия должны быть в договорах о рекламе»; «Как получить идентификатор (токен), какой отчёт о рекламе необходимо отправить в Роскомнадзор»; «Основные ошибки при размещении интернет-рекламы»; «Кто будет платить штрафы за нарушение при размещении и маркировке интернет-рекламы».

Также на семинаре расскажут о существующей на сегодня практике по проверкам контролирующих служб (ФАС).

Спикером выступит Екатерина Хансон – юрист для блогеров, экспертов и онлайн-школ, специалист по вопросам законного ведения бизнеса онлайн.

Чтобы получить возможность бесплатно принять участие в онлайн-тренинге, нужно до 30 октября до 17.00 подать заявку по ссылке или через консультанта центра «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124.