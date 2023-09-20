Предпринимателей Красноярья приглашают принять участие в В2В-сессии, которая пройдёт в Кыргызстане

B2B-переговоры с киргизскими компаниями будут организованы по различным направлениям деятельности: сельскому хозяйству, строительству, горнодобывающей промышленности и энергетике, производству и дистрибуции одежды, туризму.

Высокий интерес для предприятий Джалал-Абадской области представляет обновление материально-технической базы производств молочной продукции и строительных материалов.

«На В2В-сессии предприниматели смогут познакомиться с потенциальными партнёрами, найти точки соприкосновения. Рынок Киргизии доброжелательно настроен по отношению к сотрудничеству с российскими компаниями. Существует много факторов, которые упрощают взаимодействие, – это в первую очередь русский язык, на котором говорят многие, а также текущая ситуация в банковской системе, потому что банки Кыргызстана продолжают работать. У красноярских предпринимателей большие возможности по выходу на рынок Киргизии и расширению своего присутствия», – отметил Роман Мартынов, заместитель руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Участникам будет предоставлен групповой трансфер от аэропорта Оша до аккредитованных гостиниц Джалал-Абада, а также к месту проведения мероприятия и обратно. Само участие бесплатное. Необходимо до 27 сентября зарегистрироваться по ссылке.

Организатор B2B-сессии: АО «Корпорация «МСП», которая участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», совместно с Агентством стратегических инициатив и «Опорой России».

Подробнее об участии в сессии можно уточнить у организаторов от АО «Корпорация «МСП» по тел. 8 (495) 698-98-22 (доб. 397), а также по электронной почте: oshemraeva@corpmsp.ru.