МАУ ИЦ «Норильские новости»

Предпринимателей Красноярья приглашают стать частью делегации края, которая отправится в Китай

Предпринимателей Красноярья приглашают стать частью делегации края, которая отправится в Китай

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Предпринимателей Красноярья приглашают стать частью делегации края, которая отправится в Китай

В конце ноября совместно с управлением внешних связей губернатора Красноярского края и Корпорацией развития Енисейской Сибири будет организована бизнес-миссия в Китайскую Народную Республику. Предпринимателей приглашают войти в официальную делегацию Красноярского края.

Предпринимателей Красноярья приглашают стать частью делегации края, которая отправится в Китай

Цель бизнес-миссии — проведение презентации экономических, инвестиционных и туристических возможностей региона в Посольстве Российской Федерации, встреч между краевыми и китайскими предпринимателями.

У предпринимателей края будет возможность провести прямые переговоры с представителями предприятий и потенциальными партнёрами.

Регистрация открыта до 20 сентября по ссылке.

Мероприятия проводятся Центром поддержки экспорта Красноярского края (подразделение центра «Мой бизнес») в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».

Подробности можно узнать в Центре поддержки экспорта по телефону 8-800-234-0-124.

Фото из открытых источников
1 сентября в 13:20 550
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