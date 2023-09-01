Предпринимателей Красноярья приглашают стать частью делегации края, которая отправится в Китай

Цель бизнес-миссии — проведение презентации экономических, инвестиционных и туристических возможностей региона в Посольстве Российской Федерации, встреч между краевыми и китайскими предпринимателями.

У предпринимателей края будет возможность провести прямые переговоры с представителями предприятий и потенциальными партнёрами.

Регистрация открыта до 20 сентября по ссылке.

Мероприятия проводятся Центром поддержки экспорта Красноярского края (подразделение центра «Мой бизнес») в рамках национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт».

Подробности можно узнать в Центре поддержки экспорта по телефону 8-800-234-0-124.