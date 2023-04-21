Предпринимателей Норильска приглашают на бесплатное обучение

Обучение будет проводиться ежемесячно как в онлайн-формате — для жителей края, так и оффлайн — для жителей Красноярска и близлежащих городов. По окончании курсов выдаётся сертификат, который необходим в том числе для того, чтобы участвовать в конкурсах на получение грантов и субсидий на открытие и развитие своего дела.

С 26 по 28 апреля с 16.00 до 20.00 для жителей районов Красноярского края пройдёт онлайн-обучение «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования».

«Обучающий курс, который проводится в нашем центре, будет крайне полезен начинающим предпринимателям. В прошлом году такое обучение прошли 450 человек. Знания, которые дают тренеры, помогут не только успешно развивать свой бизнес, но и дадут возможность претендовать на гранты и субсидии по региональным программам поддержки. Средства можно потратить, например, на аренду и ремонт помещений, приобретение оборудования и сырья, оформление результатов интеллектуальной собственности», — комментирует руководитель Центра поддержки предпринимательства регионального центра «Мой бизнес» Анна Пономаренко.

В программу обучения включены следующие темы: законодательная база для бизнеса, технологии для создания своего дела, составление бизнес-плана, управление финансами, минимизация предпринимательских рисков и многое другое.

В дальнейшем обучение будет проводиться ежемесячно. Посмотреть расписание и оставить заявку на участие можно на сайте мойбизнес-24.рф в разделе «Мероприятия».

Задать вопросы и проконсультироваться можно по телефону 8-800-234-0-124.