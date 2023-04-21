Предпринимателей Норильска приглашают на бесплатное обучение
Предпринимателей Норильска приглашают на бесплатное обучение
Серию бесплатных обучающих мероприятий по основам предпринимательской деятельности «Школа предпринимательства» организует центр «Мой бизнес».
Обучение будет проводиться ежемесячно как в онлайн-формате — для жителей края, так и оффлайн — для жителей Красноярска и близлежащих городов. По окончании курсов выдаётся сертификат, который необходим в том числе для того, чтобы участвовать в конкурсах на получение грантов и субсидий на открытие и развитие своего дела.
С 26 по 28 апреля с 16.00 до 20.00 для жителей районов Красноярского края пройдёт онлайн-обучение «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования».
«Обучающий курс, который проводится в нашем центре, будет крайне полезен начинающим предпринимателям. В прошлом году такое обучение прошли 450 человек. Знания, которые дают тренеры, помогут не только успешно развивать свой бизнес, но и дадут возможность претендовать на гранты и субсидии по региональным программам поддержки. Средства можно потратить, например, на аренду и ремонт помещений, приобретение оборудования и сырья, оформление результатов интеллектуальной собственности», — комментирует руководитель Центра поддержки предпринимательства регионального центра «Мой бизнес» Анна Пономаренко.
В программу обучения включены следующие темы: законодательная база для бизнеса, технологии для создания своего дела, составление бизнес-плана, управление финансами, минимизация предпринимательских рисков и многое другое.
В дальнейшем обучение будет проводиться ежемесячно. Посмотреть расписание и оставить заявку на участие можно на сайте мойбизнес-24.рф в разделе «Мероприятия».
Задать вопросы и проконсультироваться можно по телефону 8-800-234-0-124.