Предпринимателей приглашают принять участие в межрегиональной бизнес-миссии на Алтай

Бизнес-миссия организуется с целью изучения передового опыта, приобретения и совершенствования предпринимательских и управленческих компетенцией, а также для установления возможных деловых контактов. В программе мероприятия — встречи и переговоры с потенциальными партнёрами, которые будут подбираться в соответствии с заявками красноярских участников.

«Алтай давно привлекает и манит своими красотами туристов разных категорий. В последние несколько лет в нашей стране активно развивают уровень придорожного сервиса для путешественников. Наша задача — в процессе бизнес-миссии показать участникам возможности для развития бизнеса на данных территориях, помочь им установить деловые контакты с поставщиками или потенциальными партнёрами. Для предпринимателей, которые работают в этой сфере, предусмотрены дополнительные меры поддержки, поэтому мы также поможем понять, какими из них и в какой последовательности воспользоваться для быстрого и выгодного старта», — комментирует представитель Центра поддержки предпринимательства (структурное подразделение регионального центра «Мой бизнес») Наталья Ершова.

Заявки на участие в бизнес-миссии принимаются до 5 сентября на сайте центра мойбизнес-24.рф (в разделе «Мероприятия»), по телефону 8-800-234-0-124, по e-mail или лично в любом из офисов или представительств центра «Мой бизнес» на территории региона.