Предпринимателей приглашают пройти бесплатное обучение

Организаторами онлайн-проекта «Мой бизнес. Первое дело» выступили Минэкономразвития РФ совместно с VK и платформой «Деловая среда». Проект реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Программа обучения стартует 10 мая и продлится 10 недель. За это время участники с опытными экспертами пройдут путь от формирования идеи проекта до защиты бизнес-плана. Молодым предпринимателям расскажут, как собрать команду и использовать диджитал-инструменты с пользой для бизнеса, а также подготовят проект, с которым можно претендовать на господдержку.

В программу включены консультации от сотрудников центров «Мой бизнес» о мерах государственной поддержки и возможности получить грант для молодых предпринимателей.

После обучения и получения сертификата предприниматели смогут претендовать и на ряд региональных мер поддержки. Например, им будут доступны гранты на начало ведения предпринимательской деятельности.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

О региональных мерах поддержки предпринимателей, доступных в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», можно узнать в центре «Мой бизнес» Красноярского края по телефону 8-800-234-0-124.