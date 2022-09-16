Предприниматели и самозанятые края могут сэкономить на участии в международных и российских выставках

Предприниматели могут выбрать любое интересующее их мероприятие в любой точке мира или России. Подать заявку можно как на участие в коллективном стенде от региона, так и в индивидуальном. «Выставочно-ярмарочные мероприятия – это отличная возможность презентовать свою продукцию широкой аудитории, найти новых партнёров и каналы сбыта. Мы не ограничиваем предпринимателей в выборе тематики, уровня выставки или региона её проведения. Предприниматели могут самостоятельно определить актуальное для них мероприятие. Важно отметить, что мы ждём заявки как от субъектов малого и среднего предпринимательства, так и от самозанятых», – подчеркнул руководитель региональной сети центров «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Центр «Мой бизнес» берёт на себя расходы, связанные с организацией участия компании в мероприятии (оформление стенда, аренда выставочной площади и оборудования, регистрационный взнос на участие в выставке и т.д.). Финансовая и организационная поддержка предпринимателям Красноярского края оказывается в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт».

Анкету-заявку на участие необходимо отправить до 31 октября 2022 года на электронный адрес: vopros@mb24.ru. Дополнительные вопросы можно задать по телефону 8-800-234-01-24.

В этом году при содействии центра «Мой бизнес» уже 34 предпринимателя края представили свою продукцию на популярных международных и российских выставках. До конца года представители бизнеса побывают на различных мероприятиях в нашей стране (Москва, Казань, Новосибирск, Красноярск), а также в Казахстане, Азербайджане и Объединённых Арабских Эмиратах.