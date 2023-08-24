Предприниматели Красноярья могут принять участие в выставках в Армении и Узбекистане

Центр возьмёт на себя расходы на аренду выставочной площади, застройку стенда, аренду дополнительного оборудования, организацию работы переводчика, трансфер, перевод на иностранный язык презентационных материалов, доставку выставочных образцов и оплату регистрационных взносов. Расходы по перелёту, проживанию и питанию участники выставки несут самостоятельно.

В Ереване с 20 по 22 октября пройдёт выставка ArmProd EXPO. В ней ежегодно принимают участие ведущие производители, поставщики и дистрибьюторы продуктов питания и напитков. Лидеры пищевой индустрии и ведущие продовольственные фирмы выбирают эту выставку для презентации своих продуктов и инновационных разработок.

«Данная выставка даёт уникальную возможность продемонстрировать весь ассортимент пищевой продукции, ознакомиться с основными игроками, брендами в Армении, получить практическую информацию и прогнозы о состоянии развития рынка, найти выгодного делового партнёра. Выставка ArmProd EXPO также способствует прямым переговорам производителей и дистрибьюторов с закупщиками сетей продовольственных товаров», – отметила Марина Ярвант, заместитель начальника Центра поддержки экспорта.

Для участия в выставке необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6454c8fb5056902b69039194/.

Также предпринимателей приглашают к участию в IX Международной специализированной выставке строительной индустрии BuildExpo Uzbekistan 2023. Она пройдёт в Ташкенте с 28 по 30 ноября. Выставка организована с целью привлечения ведущих международных компаний, работающих в области производства и поставок продукции строительного назначения. Участие в выставке является передовым методом демонстрации новых материалов, технологий и оборудования и даёт прекрасную возможность для установления деловых контактов, укрепления позиций компаний на рынке Узбекистана и всего Среднеазиатского региона.

Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/645da54902848f7169f17774/.

Подробности можно узнать в Центре поддержки экспорта по номеру 8-800-234-0-124.