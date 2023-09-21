Предприниматели могут получить господдержку на участие в выставках

Предприниматели и самозанятые региона могут выбрать мероприятие в любой точке мира или России. Услугу предоставляет региональный центр «Мой бизнес», который возьмёт на себя расходы, связанные с оформлением стенда, арендой выставочной площади и оборудования, а также регистрационный взнос на участие в выставке. Такая поддержка возможна благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Подать заявку можно как на участие в индивидуальном стенде, так и в коллективном.

В 2022 году данной мерой поддержки воспользовались около 90 представителей бизнеса, а за 8 месяцев текущего года – 60 предпринимателей и самозанятых. Чаще всего бизнесмены заявляются на участие в отраслевых выставках, которые проходят в Москве.

Чтобы подать заявку, нужно выбрать выставку и обратиться в центр «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124 или лично. Подобрать мероприятие для заявки можно воспользовавшись сайтами крупных экспоцентров или поиском в интернете. Большой популярностью у предпринимателей края пользуются выставки HoReCa, туризма, строительной индустрии, для ремесленников. Что касается зарубежных проектов, то спросом у экспортёров края пользуются выставки в Казахстане, Узбекистане, Сербии, Турции, Таджикистане, Китае, Армении, Вьетнаме и Арабских Эмиратах.