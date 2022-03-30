Предприниматели региона получат финансовую поддержку из краевого бюджета

В рамках корректировок из краевого бюджета будет выделено дополнительно 50 млн рублей в поддержку предпринимательства. Из этих средств 43 млн рублей пойдут бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на новый льготный микрозаём.

«В линейке финансовых льготных продуктов центра «Мой бизнес» сейчас семь видов микрозаймов по ставкам от 3 до 9,5%. Новый микрозаём будет предназначен для малого и среднего бизнеса, который необходимо в этом году поддержать в связи с жёсткой санкционной политикой. Будем адаптировать условия предоставления финансовой поддержки с учётом текущей экономической ситуации», - сообщила Татьяна Бочарова, руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.

Ещё семь миллионов рублей предусмотрены на субсидии предпринимателям региона, которые работают в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах, расположенных в торгово-развлекательных центрах. Напомним: в период пандемии в прошлом году они приостанавливали свою деятельность на три месяца.