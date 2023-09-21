Предпринимателям края предлагают пройти два опроса

Первый опрос «Оценка состояния сектора МСП в муниципальных образованиях Красноярского края» нацелен на выявление проблем в секторе малого и среднего предпринимательства региона. Его результаты позволят разработать дополнительные меры господдержки бизнеса нашего региона.

Опрос можно пройти по ссылке.

Второй опрос «Оценка уровня удовлетворённости субъектов МСП информированием о мерах поддержки» проходит на портале «Активный гражданин». Опрос поможет повысить качество услуг и сервисов для предпринимателей. Для участия в голосовании необходимо авторизоваться на портале «Активный гражданин» с помощью учётной записи «Госуслуг».

Голосование доступно по ссылке и продлится до 30 сентября включительно.

Оба опроса являются анонимными, их прохождение займёт не более пяти минут.