Предпринимателям края предлагают выйти на рынок Турции с помощью интернет-торговли

Наиболее актуальные товарные категории для Турции – готовые пищевые товары, косметика и бытовая химия, продукция лёгкой промышленности (товары для дома и сада, спортивные товары, товары для животных, аксессуары), ювелирные изделия и т. д. РЭЦ создаёт канал российского экспорта в Турцию, чтобы переориентировать потоки, которые раньше шли через электронные торговые платформы США и ЕС. Выход на электронные торговые площадки в Турции требует наличия турецкого юридического лица для регистрации аккаунта и ввоза коммерческих партий товаров в страну. РЭЦ совместно с турецкими партнёрами может оказать содействие экспортёрам Красноярского края в организации работы. Например, помочь открыть для компании юридическое лицо, настроить продажи в индивидуальном аккаунте на крупнейших электронных торговых площадках Турции, включая Trendyol и Hepsiburada, организовать логистику и так далее. Также есть возможность организовать продажи в рамках коллективного аккаунта.

Чтобы воспользоваться поддержкой РЭЦ для выхода на турецкий рынок, экспортёрам Красноярского края необходимо до 30 апреля 2022 года заполнить и отправить форму по ссылке. Всё о поддержке экспортёров в Красноярском крае можно узнать по телефону 8-800-234-01-24 или на сайте мойбизнес-24.рф.