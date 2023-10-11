Предпринимателям Норильска расскажут о господдержке экспортёров

Зрители узнают, как расширять бизнес и поставлять товары на внешний рынок, какие страны открыты для экспорта и на каких рынках российские товары считаются эксклюзивом. Помимо этого, бизнесменам расскажут, какие льготные услуги оказывают экспортёрам на разных этапах — от выбора стратегии и поиска зарубежных партнёров, до сертификации и компенсации транспортных расходов. Предприниматели смогут проконсультироваться по вопросу получения финансовых и других услуг, задать вопросы по условиям выдачи региональных субсидий и грантов.

Все меры поддержки льготные, поскольку оказываются в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Международная кооперация и экспорт» и «Производительность труда».

Увидеть трансляцию можно в группе агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «PRO бизнес. Регион24», а также в личном Telegram-канале заместителя руководителя агентства развития МСП Романа Мартынова.

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