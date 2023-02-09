Предпринимателям региона помогут принять участие в московских выставках

На территории России чаще всего предприниматели края заявляются на участие в отраслевых выставках, которые проходят в Москве. Это мероприятия для строительной индустрии, гостиничного бизнеса, туризма, общественного питания, а также для ремесленников. Что касается зарубежных проектов, то спросом у наших экспортёров пользуются выставки в Казахстане, Узбекистане, Сербии, Турции, Таджикистане, Китае, Армении, Вьетнаме и Арабских Эмиратах.

Сейчас сотрудники центра «Мой бизнес» занимаются обработкой поступивших заявок. На данный момент 16 компаний прошли отбор на участие в выставках с индивидуальным стендом, также предварительно сформированы шесть коллективных стендов.

«В услугу входит покрытие расходов на аренду выставочной площади, застройку стенда, оплату обязательного регистрационного сбора. Как минимум за три месяца нужно уже готовить участие в проекте. Помимо выставок, для продвижения продукции мы предлагаем предпринимателям услуги по организации бизнес-миссий, по поиску зарубежных партнёров, размещению на электронных торговых площадках, оформлению сертификации, патентованию, разработке сайтов и переводу информации на иностранные языки», – рассказала представитель центра «Мой бизнес» Марина Ярвант.

Обо всех доступных мерах поддержки можно узнать на сайте мойбизнес-24.рф, через консультантов по телефону 8-800-234-0-124, а также лично в одном из филиалов или представительств центра «Мой бизнес» в районах края.