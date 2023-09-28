Представителей малого и среднего бизнеса Норильска приглашают принять участие во втором GR-акселераторе

GR-акселератор пройдёт с сентября по декабрь текущего года. Целью программы является построение взаимодействия муниципальных служащих с представителями бизнес-сообщества для организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов представителями муниципального образования.

Задача формирования команд в акселерационной программе 2023 года — проработка алгоритмов сопровождения инвестиционных проектов на территории города Норильска, охватывающих сферы медицины, экологии, горнолыжного туризма и зимнего спорта, а также сферы сервиса (всего пять проектов).

В рамках стартового интенсива акселератора предприниматели, менторы и представители органов власти создадут мультиформатные команды для проработки и запуска новых инвестиционных проектов. Предприниматели проработают свои идеи с экспертами и выявят точки роста, обменяются опытом и ресурсами друг с другом. Ключевые задачи акселератора и командной работы — ускорение проектов за счёт более эффективного взаимодействия с органами власти и снятия бюрократических барьеров.

По результатам акселератора ожидается не только окончательная проработка проектов, инициированных предпринимателями, с учётом инфраструктурных и финансовых ограничений, но и комплексная имплементация методических рекомендаций по организации системной работы по сопровождению инвестиционных проектов муниципальными образованиями.

Для участия в акселераторе приглашены предприниматели, уже реализующие собственные проекты и заинтересованные в поддержке местных властей и институтов развития. По завершении программы команды представят результаты своей работы в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей перед представителями «Норникеля» и независимыми инвесторами.