Представители бизнеса и муниципалитета совместно проработали инвестиционные программы

Семь команд по три человека плюс эксперт-наставник будут бороться за выход в финал. Каждая команда представляет собой коллаборацию предпринимателей, бизнес-партнёров акселератора и представителей органов местного самоуправления.

До декабря им необходимо сформировать инвестиционные проекты и запустить их в работу до марта следующего года. В числе проектов, акцептованных к реализации:

– медицинский центр детской педиатрии (Татьяна Другова, ООО «Диалог плюс»);

– центр приёма использованных шин для переработки (Валерия Терешкова, ООО «СеверМеталлСтрой»);

– горнолыжная база отдыха в районе Кайеркан (Андрей Муруев, ООО «Айсберг»);

– агрегатор внутренних туров (Мария Быканова, ООО «Четыре ветра»);

– создание досугового центра – зимнего сада или кафе (Алексей Лупка, ООО «Главстрой)»

– проект по развитию внутреннего въездного туризма (Михаил Киселёв, ООО «Эдвейнчер»).

От администрации Норильска и Норильского городского Совета депутатов проекты будут вести Наталья Коростелева, Лариса Непляхович, Алексей Яковлев, Роман Сербин, Александр Пестряков, Сергей Петров, Константин Яковлев, Екатерина Черкасова, Ирина Чичерина, Дмитрий Бусов и Андрей Воронов. В этом году ответственные за итоги проекта – вице-президент бизнес-школы РСПП Дмитрий Богданов и председатель Норильского горсовета Александр Пестряков.

В первый день участники команд прошли так называемый стартовый интенсив – ускоренную программу получения концентрированных знаний и навыков в различных областях, которые помогут грамотно распределить ресурсы и эффективно выстроить коммуникации для максимально быстрой реализации каждого из представленных проектов. В частности, Дмитрий Богданов представил специфику работы по сопровождению инвестиционных проектов на муниципальном уровне и алгоритм создания дорожной карты сопровождения инвестпроектов. Примеры взаимодействия бизнеса и органов власти по системному развитию территории презентовала экс-заместитель руководителя аппарата главы и правительства Дагестана, эксперт РАНХиГС Тамара Чиненная. С рекомендациями, как сформировать муниципальный инвестиционный стандарт, выступил Рафаэль Хусяиншин, исполнительный директор, заместитель председателя правления Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития.

Во второй день команды приняли участие в стратегической сессии по проработке своих проектов, приступили к оформлению дорожных карт и определению направлений работы каждой команды в акселерационной программе. Приглашённые эксперты отметили, что, несмотря на недавнее знакомство, участники всех групп действовали слаженно и сходу приступили к решению первоочередной задачи – отработке административных барьеров на пути к реализации инвестиционных проектов и поиску возможностей для их дополнительного финансирования.

Для города акселерация – эффективный метод стимулирования инвестиций для малого и среднего бизнеса на территории Норильска, отметил спикер местного парламента Александр Пестряков, подводя итоги интенсива в ходе встречи с участниками команд. Вместе с главным экспертом программы Дмитрием Богдановым они провели опрос бизнес-партнёров GR-акселератора и определили дальнейшие планы действий.

С октября начинается трекинговое сопровождение команд в удалённо-распределённом формате. Еженедельно наставник каждой команды в течение восьми недель будет помогать достичь поставленных в ходе акселератора целей. Команды в свою очередь отчитываются о результатах работы по развитию проекта и получают внешний взгляд на траекторию развития.

Планируется, что по итогам акселерационной программы лучшие проекты будут презентованы в декабре текущего года на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей в Москве. Команды представят инвестиционные пакеты приглашённым экспертам – руководству РСПП и топ-менеджменту компании «Норникель». Отметим, что перед этим своеобразная предзащита проектов должна состояться в Норильске – работу предстоит оценить представителям органов местного самоуправления.

Организаторы интенсива благодарят главу города Дмитрия Карасева, директора АНО «Консультационный ресурсный центр для НКО и социальных предпринимателей» Елену Дудченко и члена президиума координационного совета по развитию Арктики и северных территорий РСПП Александра Федотовских за помощь в организации работы GR-акселератора.