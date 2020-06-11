Для большинства из нас акселератор — педаль газа в автомобиле. А придать ускорение действующему бизнесу призван проект «Акселератор социальных бизнес–проектов». Его участники, норильские предприниматели, с января могли без отрыва от дел, не выезжая из города, получать новые знания, практические советы по оптимизации бизнес–процесса, повышению эффективности и сокращению издержек. Всё это время бизнесменов курировали специалисты по поддержке стартапов. Результаты почти полугодовой работы более чем впечатляющие. И прибыль, и число клиентов у многих выросли в разы. И это в условиях действующих ограничений.

Принципиальное условие для участия в «Акселераторе» заключается в том, чтобы проект мог приносить не только ощутимую прибыль, но при этом имел бы конкретную социальную значимость для нашего региона. Дошедшие до финала семеро участников претендуют на беспроцентный заём от «Норникеля». Эти деньги можно направить на развитие бизнеса, реструктуризации существующих кредитов, закупку оборудования, ремонт помещений и обучение работников.

Взрослые — детям

Четверо из семи участников направили свои проекты на работу с детьми. Константин Гарнага с его школой робототехники «Робо Арт» намерен отвоёвывать внимание ребят у гаджетов с помощью популярного конструирования и программирования. Для юных норильчан от 5 до 14 лет планируется ввести услуги программирования на Python, Kuka Robotic Languge, мехатроники, робототехники на Arduino, Internet of Things. Заём нужен предпринимателю для приобретения оборудования и готовых многоразовых конструкторских наборов.

Центр развития личности «СТАРТ», успешно работающий в НПР больше пяти лет, собирается открыть специализированный магазин, где можно будет приобрести товары для профессиональных занятий фигурным катанием, танцами, цирковым искусством, брейк–дансом, паркуром, спортивной гимнастикой и акробатикой.

По заверению основателя и руководителя школы скорочтения «Маленький гений» Галины Плахотниковой, её проект помогает родителям решить проблемы недостаточной мотивации ребенка к учебе, развития и формирования мыслительных навыков детей, повысить успеваемость. Её школа сумела встать на дистанционные рельсы и вести работу с воспитанниками удалённо. Однако этот формат, по словам Галины Плахотниковой, уступает по эффективности живому общению между педагогом и детьми, некоторые из которых имеют задержки в развитии. Заём помимо ремонта помещений планируется направить обучение педагогов работе с детьми, у которых есть особые потребности.

За финансовой поддержкой к «Норникелю» обратился и известный в нашем городе тренер Алексей Нуркенов. Получив в безвозмездное пользование от администрации Норильска помещение для центра единоборств и фитнеса OLIMP, он уже четыре года своими силами делает там ремонт. За это время потрачено примерно 12 миллионов рублей. От завершения ремонта и, как следствие, возможности начать работать в полную мощность, предпринимателя отделяют 3,5 миллиона рублей. Благодаря займу удастся открыть танцевальную студию и зал мини–футбола для ребят от пяти лет. Спортивные школы ведут набор только с 10 лет, из–за этого устроить дошколёнка к грамотному тренеру у нас проблематично.

Здравые мысли

Два из представленных проектов были посвящены заботе о здоровье. Первый — от центра эстетической медицины «Совершенство», предлагает норильчанам ряд уникальных для нашего региона услуг. Среди них коррекция и лечение дефектов, новообразований, заболеваний кожи без длительного периода реабилитации. Также центр организует генетическое тестирование, которое может определить наиболее эффективные для конкретного пациента процедуры. Помимо прочего, «Совершенство» бесплатно делает коррекцию дерматологических заболеваний детям из детского дома, детям–инвалидам и их родителям. Как призналась руководитель проекта Алина Донова, деньги в основном требуются на реструктуризацию существующих кредитов, которые брались на покупку оборудования. А на высвободившиеся денежные средства в центре будет открыто сосудистое отделение.

С проектом соляной пещеры Solti выступила Мария Резунова. Она рассказывала, насколько полезен такой курс процедур для Норильска с его климатическими и экологическими особенностями, в особенности в условиях распространения коронавируса. Несмотря на то, что мода на соляные пещеры постепенно проходит, предпринимательница уверена, что благодаря централизованной работе с дошколятами и использованию современного оборудования ей удастся сохранить интерес к этой услуге.

Создай контент

Особняком в череде социальных проектов стоит медиашкола «Фольга», которую представлял Кирилл Цай. Образовательный центр собирается дать возможность норильским предпринимателям, представителям некоммерческих организаций и просто желающим освоить навыки создания цифрового контента. Потребность в этом есть, тем более, что у мелкого и среднего бизнеса нет возможности держать штатного специалиста или регулярно привлекать его со стороны. В перспективе школа собирается получить лицензию на образовательную деятельность, а значит, выдаваемый ей сертификат может стать серьёзным профессиональным подспорьем в портфолио выпускника. Кроме того, популярное направление визуального контента в состоянии помочь норильским старшеклассникам определиться с выбором профессии. Ещё одно преимущество — то, что проект не привязан к конкретному региону, и преподаватели могут работать дистанционно с клиентами по всей России.