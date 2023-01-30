Принять участие в нацпроекте «Производительность труда» теперь смогут предприятия без ограничений по отраслям экономики

Получить бесплатную адресную поддержку экспертов смогут компании с выручкой более 400 млн рублей. Этот критерий не относится только к системообразующим предприятиям.

Сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Красноярского края (РЦК) будут оказывать консультативную помощь предприятиям. Они помогут им эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность вырастет без значительных капиталовложений.

В Красноярском крае реализацию нацпроекта «Производительность труда» координирует региональное агентство развития малого и среднего предпринимательства. Инструменты бережливого производства внедряют уже 88 предприятий.

«Если ваша компания не подходит под текущие критерии нацпроекта по отраслям, а это обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и торговля, но хочет воспользоваться поддержкой консультантов и внедрить инструменты бережливого производства, нужно обращаться в наше агентство. Специалисты совместно с коллегами из РЦК оценят, подходите ли вы под критерии участия в нацпроекте по спецпорядку, и тогда мы будем ходатайствовать перед Минэкономразвития России о включении вашего предприятия в нацпроект», – пояснила руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова.

Получить консультацию о спецпорядке руководители предприятий края могут в агентстве по телефону 8 (391) 222-55-28 и в центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124.