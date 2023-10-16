Промышленники Красноярья могут бесплатно представить свою продукцию на крупном отраслевом форуме-выставке

«В форуме-выставке примут участие системообразующие предприятия российской промышленности. Будут представлены ключевые технологии, технологические инновации и промышленная продукция, включая экспозицию наукоёмких и инновационных предприятий МСП. Тематики выставки разнообразны, сюда входят: импортозамещение в станкостроении, энергетике, металлообработке; медицинская техника; приборостроение; электротехника; энергетическое и транспортное машиностроение. Поэтому участие в данной выставке может стать для очень многих краевых компаний эффективным инструментом продвижения услуг, продукции и решений», ­­­– рассказывает руководитель Регионального центра поддержки предпринимательства (подразделение центра «Мой бизнес») Анна Пономаренко.

Чтобы получить возможность бесплатно принять участие в выставке «Российский промышленник-2023» и занять место на коллективном стенде от края, нужно до 31 октября подать заявку через консультантов центра «Мой бизнес» по телефону 8-800-234-0-124 или по электронной почте vopros@mb24.ru.