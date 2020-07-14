Прожиточный минимум в крае на второй квартал составил 13 149 рублей

На заседании краевого правительства установили новую величину прожиточного минимума за второй квартал текущего года. В целом по краю она составила 13 тысяч 149 рублей, увеличившись на 4,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Факторами роста стало традиционное сезонное повышение цен на картофель (28,7%) и плодоовощную продукцию (14,8%), а также сахар (10,2%). Напомним, величина прожиточного минимума используется для расчёта мер социальной поддержки населения.

Перераспределены средства по краевой госпрограмме "Развитие здравоохранения". Необходимое финансирование направлено на региональные выплаты медицинским и иным работникам за работу с коронавирусной инфекцией (647 млн рублей), устранение отложенного спроса по обеспечению лекарственными средствами (200 млн рублей) и обеспечение детей, больных спинально-мышечной атрофией, препаратом "Спинраза" в стационарных условиях (180 млн рублей).

На 1,5 млрд рублей увеличены объёмы краевой госпрограммы "Развитие системы социальной поддержки граждан". Половина этой суммы направлена из федерального бюджета для реализации нового мероприятия – предоставление социальной помощи гражданам для преодоления трудной жизненной ситуации. Помимо этого, внесены изменения в постановление о стимулирующих выплатах работникам учреждений социального обслуживания, оказывающим услуги гражданам с коронавирусной инфекцией. Назначение таких выплат продляется до 15 сентября текущего года.

Постановлением правительства установлена сумма баллов по трём предметам вступительных испытаний в вузы для назначения ежемесячной выплаты студентам в 2020–2021 учебном году. Перечень специальностей включает 67 направлений бакалавриата и 25 – специалитета, приоритетных для социально-экономического развития региона. К этому списку добавили новое направление – "История". Общая сумма баллов по этому предмету должна составлять 240 пунктов. Поддержка обучения в этом направлении необходима для подготовки специалистов в области краеведения. По остальным предметам сохраняются прежние значения общих баллов, от 225 до 260.

Увеличены расходы по краевой госпрограмме "Развитие транспортной системы". Из федерального бюджета дополнительно направлено 720 млн рублей на мероприятия нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и 30 млн рублей – на ремонт путепровода через Транссибирскую железную дорогу в Ачинске. Кроме того, в соответствии с указом губернатора в госпрограмме отражены средства на субсидии перевозчикам на компенсацию затрат на топливо и дезинфекцию подвижного состава – в качестве господдержки в период распространения коронавирусной инфекции.

Также из-за ограничений на передвижения, вызванные режимом самоизоляции, внесены изменения в краевую госпрограмму "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём граждан". В частности, продлены сроки действия отдельных документов (свидетельств о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья и другие) для жителей Норильска, Дудинки и молодых семей.