Ранняя стройка: проект ТОФ "ЗПК"

В рамках перспективного проекта модернизации производства на территории Талнахской обогатительной фабрики скоро вырастут новые цеха и переделы. Сейчас строители готовятся к работе на третьем пусковом комплексе проекта, который как раз и называется «ТОФ 3ПК». Чтобы всё прошло гладко, на предварительном этапе требуется тщательно подготовить строительную площадку. Над этим будут трудиться специалисты недавно созданного строительно–монтажного управления по капитальному строительству РСТ «Норильскникельремонта». В составе управления пять участков, на которых трудятся около 350 человек. Специалисты выполняют общестроительные работы, проводят демонтаж–монтаж металлоконструкций и оборудования.

Подготовка к началу работ на третьем пусковом комплексе ведётся с конца прошлого года. Сделано уже немало, но предстоит ещё больше. За почти 40 лет эксплуатации строения и конструкции фабрики значительно износились. В планах — замена или усиление старых металлоконструкций, разбивка фундаментов, разбор перекрытий и полов.

По словам начальника СМУ по капитальному строительству Дмитрия Шахматова, это, по самым скромным подсчётам, не одна тысяча тонн материалов и металлоконструкций, площадок, рам, элементов усиления колонн, бункерного пролёта. Потребуется и перенос основных коммуникаций, ведь часть трубопроводов может помешать установке нового оборудования. Также необходимо заменить баки оборотного водоснабжения, срок службы которых уже истёк. На стройке будут увеличиваться мощности, потребуется совершенно иное, более современное оборудование.

Наброски будущего производственного пространства уже существуют. Строители примерно знают, что и где будет находиться, и понимают, что начало будущего строительства напрямую зависит от их сегодняшних действий.

Подготовка к стройке идёт на площадях четырёх отделений ТОФ — бункерного, дробления, измельчения и флотации. Строители работают и внутри, и снаружи производственных зданий, на разных высотных уровнях.

Оборудование в трёх цехах ТОФ было демонтировано на 90%, почти до голых стен, ещё в рамках строительства второго пускового комплекса. Теперь здесь идёт замена металлоконструкций по нескольким рядам до самых верхних отметок. На этих площадях придётся также использовать порядка 400 тонн металла — на замену старых соединений каркаса зданий и усиление колонн.

Готовить площадку под строительство третьего пускового комплекса ТОФ специалисты будут до конца следующего года. Наибольшая интенсивность производственных работ ожидается во втором полугодии 2020–го. В частности, предстоит построить 46 фундаментов под эстакаду, смонтировать порядка 400 тонн металлоконструкций. На самой эстакаде будет проложено 1000 метров трубопроводов оборотной и исходной технической воды. Эти работы необходимо будет закончить до осенних холодов.

Уже сейчас идёт вынос технологических трубопроводов в районе приёмного бункера № 2, который будет монтироваться уже в рамках строительства третьего пускового комплекса. Чтобы освободить место для работы другим подрядчикам, нужно перенести девять ниток трубопроводов.

Большой объём работ запланирован по переносу силовых нагрузок и сетей — энергетикам предстоит протянуть и уложить около 18 км электрокабеля, произвести реконструкцию питающей подстанции. Сложность в том, что кабели большого сечения придётся прокладывать по всем этажам вручную.

После подготовки площадки, после «ранней стройки», часть работ по запуску третьего пускового комплекса останется за норильскими строителями. А их на нашей территории немного. Поэтому будущему генподрядчику, уверены специалисты СМУ по капитальному строительству, наверняка понадобятся их знания и опыт работы в Заполярье.