Региональный центр «Мой бизнес» оказывает бесплатную юридическую помощь

Специалисты будут консультировать по налогам; по подготовке договоров с заказчиками, подрядчиками, клиентами; по порядку регистрации и другим темам, интересующим бизнес. Консультации проводятся бесплатно благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Наша цель – помогать бизнесу эффективно и максимально быстро решать насущные проблемы. Эксперты оказывают правовую помощь в самых актуальных сферах. Услуги включают в себя консультирование субъектов МСП Красноярского края, физических лиц, заинтересованных в открытии своего дела, по вопросам: законодательства в части предпринимательской деятельности, подготовки устава и учредительных документов, выбора организационно-правовой формы и системы налогообложения, лицензирования, добавления кодов ОКВЭД, сертификации, и многое другое», – сообщила руководитель регионального центра поддержки предпринимателей (подразделение центра «Мой бизнес») Анна Пономаренко.

Юристы также ответят на вопросы в части трудового законодательства и судебных разбирательств, например проконсультируют по подготовке досудебных претензий или исков, помогут с правовой экспертизой договоров.

Узнать подробности и записаться на консультацию можно по телефону 8-800-234-0-124, а также на сайте мойбизнес-24.рф.