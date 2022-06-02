Регионам страны сократят долговую нагрузку

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее правила реструктуризации бюджетных кредитов, срок погашения которых истекает в этом году. Это значит, что в нынешнем году регионы полностью освобождаются от погашения задолженности по бюджетным займам. В 2023 и 2024 годах они должны будут гасить по 5% от суммы задолженности ежегодно. С 2025 по 2029 год остаток долга должен выплачиваться равными долями. Однако регионы могут не придерживаться данной схемы и погасить долг досрочно.

Главное условие подписания договора о реструктуризации – направление высвободившихся средств на строительство или реконструкцию инфраструктурных объектов, важных для развития региона. Например, тех, которые помогут достичь целей федеральных проектов «Жильё», «Развитие туристической инфраструктуры» и «Региональная и местная дорожная сеть». «Такой подход позволит регионам направить освободившиеся ресурсы на решение актуальных задач, предложить людям и бизнесу дополнительные меры поддержки, запустить новые проекты, которые укрепят региональную экономику», – отметил Михаил Мишустин.

Принять меры по поддержке регионов правительству поручил президент по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки субъектов, состоявшегося 16 марта. Постановление подготовлено для реализации норм федерального закона, подписанного главой государства 1 мая.