Регистрация на Красноярский экономический форум открыта

Основными площадками форума станут Многофункциональный комплекс и Конгресс-холл СФУ, также экспертные площадки будут работать в Москве и за рубежом. В этом году, как и в прошлом, принять участие можно будет как очно, так и в онлайн-формате. На КЭФ-2022 такая возможность позволила расширить количество участников.

Регистрация на форум открыта на официальном сайте мероприятия. После регистрации на указанную электронную почту будут направлены данные для входа в личный кабинет, где участникам необходимо заполнить анкету, указав персональные данные, сведения об организации, контактную информацию, а также загрузить фото. Онлайн-участникам регистрация даёт право получать актуальную информацию о форуме, дистанционно посещать ключевые события и участвовать в обсуждениях и интерактивных форматах.

В этом году КЭФ будет посвящён вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Деловая программа форума будет представлена основными тематическими треками – «Трансформация экономики и изменение внешнеэкономических связей», «Импортозамещение и новые промышленные приоритеты», «Кадры для новой экономики и развитие человеческого капитала», «Экология и туризм», «Цифровизация и новые технологии», «Развитие городов и креативные индустрии», «Развитие Арктики».

Новым деловым форматом в рамках КЭФ станет гастрономическая программа, организованная совместно с Институтом гастрономии Сибирского федерального университета и крупнейшими ресторанными сетями, работающими на территории Красноярского края.

По всем организационным вопросам можно обращаться в call-центр по телефону +7 (499) 940-12-00 или e-mail: kef@ensib.ru, по вопросам регистрации e-mail: reg@kef2023.ru.