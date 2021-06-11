Руководители физико-математической школы СФУ провели онлайн-экскурсию

В начале видеоконференции Юрий Захаринский поблагодарил начальника норильского управления образования Андрея Колина, поддержавшего идею общения в формате видеоконференции. Во встрече приняли участие директора городских школ, развивающих физико-математическое направление обучения. Онлайн-экскурсию провели директор физматшколы СФУ Елена Енгуразова и её заместитель Елизавета Микалаускайте.

Физматшкола Сибирского федерального университета рассчитана на 264 ученика 10 и 11 классов. Елена Енгуразова рассказала, что обучение в ней предусматривает разработку индивидуальных планов для учеников и возможность выбора спецкурсов, разработанных учёными СФУ. При этом обучение оплачено за счёт средств гранта правительства Российской Федерации и является бесплатным для школьников и их родителей. «2/3 наших учеников — иногородние, — отметила директор ФМШ, — и мы будем рады видеть среди них норильчан».

Участники онлайн-экскурсии также осмотрели новое общежитие для учащихся из других городов, оборудованное всей необходимой мебелью и бытовой техникой. Жилой корпус примыкает к учебному, и оба корпуса школы приспособлены для учеников с ограниченными возможностями здоровья. Норильчанам показали классы с компьютерами и оборудованием для лабораторных работ, лекционные и рекреационные залы, столовую и буфет, тренажёрный зал, зал для занятий гимнастикой и йогой, туалетные комнаты и лифты. К слову, для иногородних учеников предусмотрено бесплатное пятиразовое питание.

Вступительное испытание пройдёт совсем скоро: 19 июня в очном формате, днём раньше — в дистанционном. Экзамен представляет собой контрольную работу либо онлайн-тест по физике и математике. Подробнее с условиями поступления и обучения можно ознакомиться на сайте fms.sfu-kras.ru

Участники встречи договорились о подготовке рамочного соглашения о сотрудничестве. «Такое соглашение даст результат в перспективе», — отметил Андрей Колин.

«Эта онлайн-встреча открывает двери для юных норильчан к образованию качественно иного уровня, — подытожил Юрий Захаринский. — С ребятами будет работать профессорско-преподавательский состав Сибирского федерального университета. Будучи школьниками, они могут вести научную деятельность в профильных центрах и лабораториях СФУ. Важно, что дети, обучающиеся в физматшколе, будут находиться в прекрасных условиях на полном государственном обеспечении».