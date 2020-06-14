У специалистов участка по ремонту дорожно–строительных машин «Норильсктрансремонта» работы всегда хватает

В тяжёлых условиях эксплуатации техника часто выходит из строя — не выдерживая нагрузок, изнашиваются или ломаются детали. Одно дело, если нужны зап-части к машине российского автопрома, и совсем другое — если к «иномарке». Стоимость высокая, доставка долгая. Подобные проблемы уже давно научились решать в «Норильсктрансремонте».

— У нас для ремонта карьерной техники есть целый участок по изготовлению запчастей. У станков стоят талантливые токари, которые могут выточить практически любую деталь. Налажена вся технологическая линейка, поэтому специалисты могут производить запчасти как к отечественной технике, так и к импортной. Единственное, у «иностранцев» размеры в дюймах указываются, поэтому приходится самим делать чертежи и уже по ним изготавливать детали. Наши разработки — это производственные инициативы. Бывает, в месяц выносим по два–три рационализаторских предложения, — рассказывает начальник участка по ремонту дорожно–строительных машин «Норильсктрансремонта» Виктор Долганов.

Часто бывает, что детали, изготовленные мастерами участка по ремонту дорожно–строительных машин, оказываются лучше и долговечнее оригинальных. А если учесть колоссальную экономию средств и времени, которые не приходится тратить на закупку и доставку деталей, то получается, что работа местных специалистов дорогого стоит.

У специалистов участка немало работы и по обслуживанию автотранспорта. Как известно, профилактика лучше лечения, а в случае с техникой — лучше ремонтов. Частота обслуживания зависит от типа и пробега машины. Например, у автогрейдера после 250 мото-часов нужно менять фильтры и масло. Такие работы проводятся, что называется, в полевых условиях.

– Например, если техника эксплуатируется на «Медвежьем ручье», то там мы её и обслуживаем. Нет смысла загонять машины в гараж. Специально обученные люди выезжают на место и проводят все необходимые работы. Оперативно меняют фильтры и масло, и техника сразу же возвращается в строй, — объясняет Виктор Долганов. — Такой подход значительно сокращает время простоя, а значит, увеличивает эффективность работ и наших, и предприятия — собственника машин.

Недавно на участке появилось оборудование, переданное по содействию от заказчика — АТО «ЦАТК». Это шиномонтажный стенд, с помощью которого можно довольно быстро «переобувать» большегрузные машины. Использование такого стенда также сокращает время простоя техники.

В последние годы специалисты участка по ремонту дорожно–строительных машин не только работают, но и учатся — современные машины требуют от людей соответствующей подготовки. Например, недавно им довелось познакомиться с новой спецавтотехникой, способной подметать, поливать водой и посыпать граншлаком дороги. Такая многофункциональность подразумевает сложную техническую составляющую механизмов. Чтобы знать, как обслуживать умную машину, ремонтникам, как говорится, пришлось сесть за учебники: по инструкциям и пособиям изучали схемы и взаимодействие сложных механизмов.

– Сейчас вся современная техника напичкана электроникой, поэтому и учимся с ней обращаться. Читаем техническую литературу, ищем дополнительную информацию в интернете. Получается, что у нас, специалистов, идёт постоянное профессиональное совершенствование, — резюмирует Виктор Долганов.