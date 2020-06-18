С 1 июля обязательной маркировке подлежат лекарства, обувь и табак. Контролировать нововведение будут губернаторы.

Маркировка этих групп товаров в России станет обязательной для производителей, импортёров, дистрибьюторов, а также распространится на оптовую и розничную торговлю, аптеки и медицинские организации. Все участники рынка должны пройти регистрацию в государственной системе маркировки и прослеживания "Честный знак".

Для работы потребуется специальное программное обеспечение и наличие электронной цифровой подписи. Проследить путь товаров от производителя до покупателя позволят цифровые коды Data Matrix – они наносятся на упаковку, пачку и блок. Отсканировав код при помощи мобильного приложения, покупатели смогут узнать все необходимые сведения о товаре, проверить его до покупки и удостовериться в качестве.

Отдельное внимание уделяют внедрению обязательной маркировки лекарств. Важная задача – не допустить дефицита препаратов. Маркировка позволит проконтролировать адресную доставку лекарств, закупаемых за счёт государственной казны для льготников и тех, кто получает препараты бесплатно. Также маркировка позволит отследить нецелевое использование лекарств и предоставить потребителям возможность проверить легальность лекарств.

Для контроля за внедрением нововведения в срок правительство России рекомендует регионам организовать оперативные штабы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

"Большая доля ответственности за подготовку и надлежащее введение маркировки в регионах будет лежать на руководителе региона, - заявил замминистра Минпромторга Виктор Евтухов. - Чтобы подготовить рынок к данным нововведениям, правительством России был создан штаб по контролю за ситуацией в части введения маркировки товаров».

Мониторинг готовности перехода на новые правила работы проводится каждую неделю. По словам Евтухова, перейти на обязательную маркировку табачной продукции и обуви готовы в большинстве субъектов страны. Участникам рынка ещё раз напомнят, что необходимо пройти регистрацию в системе ГИС "Маркировка".