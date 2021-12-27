С 1 января 2022 года в России будут увеличены прожиточный минимум и МРОТ

В целом по стране размер прожиточного минимума составит 12 654 рублей на душу населения. Для трудоспособного населения — 13 793 рублей, для пенсионеров — 10 882 рублей, для детей — 12 274 рублей.

В Красноярском крае размер прожиточного минимума составит 14 046 рублей, прежний был 13 744 рубля.

По новым правилам величина прожиточного минимума (ВПМ) в субъектах страны определяется исходя из установленного среднероссийского показателя с учётом коэффициента региональной дифференциации. Для Красноярского края это 1,11.

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году установлен на уровне 13 890 рублей.

ВПМ служит основой для определения размера пособий и социальных выплат. От федерального МРОТ зависит размер страховых взносов малого и среднего бизнеса, а также расчёт оплаты больничных листов.