С 1 января будут проиндексированы страховые пенсии для неработающих пенсионеров

В бюджете заложена индексация в размере 5,9%, однако это гораздо ниже уровня инфляции (8% по итогам года). А в соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров должна проводиться на уровне выше годовой инфляции.

Президент России Владимир Путин, выступая 23 декабря на Большой пресс-конференции, заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. «Правительство должно сделать всё для того, чтобы выполнить обещания прошлых лет. До сих пор в целом удавалось это сделать. И мы обязательно это сделаем», – пообещал глава государства.

Также с нового года в России вступают в силу новые правила контроля за начислением пенсий. Неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявлений на перерасчёт пенсий для получения социальных доплат до прожиточного минимума, перерасчет будет производиться автоматически.

Кроме того, пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться за два года до выхода на пенсию безработным гражданам, если они не могут официально трудоустроиться, и при наступлении пенсионного возраста - гражданам с ограниченными возможностями. Автоматически будут начисляться и доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Обязательное личное присутствие при оформлении пенсии в Пенсионном фонде РФ тоже больше не требуется. Заявление можно подать через портал госуслуг. Все документы уже будут в распоряжении Пенсионного фонда.

Одним из самых важных пунктов новых правил станет и освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, признанных банкротами.

Кроме того, с 2022 года россияне, проживавшие в сельской местности не менее 30 лет, смогут получать надбавки в размере 25 процентов.

Ещё одно нововведение – информирование граждан о суммах средств пенсионных накоплений. Мужчинам старше 45 лет и женщинам старше 40 лет на портале госуслуг будет доступна информация о состоянии пенсионного счёта, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.