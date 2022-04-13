С 13 апреля все долларовые счета Сбера и его дочерних компаний будут заблокированы

Данные ограничения связаны с тем, что 6 апреля в пятый пакет санкций США и Великобритании были внесены и санкции против Сбера. Таким образом банк попал в SDN-лист, что означает запрет вести бизнес со Сбером для американских частных лиц и компаний.

Для того чтобы частные инвесторы сохранили доступ к зарубежным активам, до 13 апреля Сбер должен перевести ценные бумаги к другим брокерам. С этого дня компания лишится зарубежной лицензии, и активы клиентов, оставшиеся в Сбере, будут заблокированы. Инвесторы не смогут их продать до тех пор, пока не будут сняты санкции, либо им придётся самостоятельно обращаться в высший иностранный депозитарий для восстановления доступа к принадлежащим им иностранным ценным бумагам.

Предположительно, зарубежные активы переведут в БКС или «Атон». Эти две компании и их депозитарии пока не попали под санкции, поэтому клиенты смогут проводить сделки с бумагами зарубежных эмитентов. Но официального подтверждения пока нет. Уведомление о переводе активов придёт каждому инвестору в индивидуальном порядке.