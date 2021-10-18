С 26 октября карты «МИР» можно будет подключить к Google Pay

Как пишут «Известия», интеграцию намерены поддержать ВТБ, МКБ, ПСБ, ДОМ.РФ, «Ренессанс кредит», «Хоум кредит» и «Почта Банк». Сроки подключения будут различаться согласно индивидуальным планам банков.

Напомним, карты национальной платёжной системы «МИР» были введены в обращение в декабре 2015 года. С 2018-го на них перевели зарплаты работников бюджетных организаций. С 1 октября этого года на карты «МИР» переведён и ряд пособий. Обладатели карт пользуются различными преимуществами, в том числе кешбэком и скидками на проезд в общественном транспорте.