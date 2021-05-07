С 7 мая Сбербанк повышает процентную ставку по ипотечным кредитам

Сбербанк увеличил процентную ставку на 0,4% от текущих базовых ставок по ипотеке на готовое жильё, кредитам на новостройки, ссудам на строительство дома и покупку гаража.

«Окончательная величина ставки зависит от вида заявки. До сих пор базовая ставка по ипотеке на готовое жильё составляла 7,3% - с учётом всех скидок и первоначального взноса более 20% от стоимости недвижимости. Если у вас остаются такие же параметры, ставка возрастёт на 0,4 п.п., то есть составит 7,7%», - цитирует РБК специалиста сервиса «ДомКлик».

Увеличить процентную ставку Сбербанк решил из-за повышения ключевых ставок Банка России. При этом специалисты банка отмечают, что клиентов, уже получивших одобрение по ипотеке, изменения не коснутся.