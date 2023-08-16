С появлением цифрового рубля экономику края ждут изменения

Цифровой рубль – третья форма национальной валюты. Он станет ещё одним средством платежей и переводов. Однако использовать цифровой рубль для накоплений будет нельзя, так же, как и открывать вклады и брать кредиты.

Какие изменения ждут экономику региона, рассказал председатель комитета по экономике и налоговой политике Законодательного собрания края Егор Васильев:«Цифровой рубль – платёжное средство, каждая операция с которым прозрачна, понятна и записывается раз и навсегда. Никакие незаконные операции с цифровым рублем тайно проводиться не могут. Таким образом, коррупционные риски, риски серой, теневой экономики существенно снижаются, поэтому часть бюджетных операций в перспективе будет производиться только таким способом. Ключевое преимущество цифрового рубля в том, что можно проследить его путь от дня эмиссии и далее — от владельца к владельцу».